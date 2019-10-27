«Звезда-2005» устроила разгром в Ижевске

В матче 19 тура Чемпионата России по футболу среди женских команд клубов высшего дивизиона «Звезда-2005» разгромила «Торпедо» (Ижевск). Игра состоялась в столице Удмуртии. Она стала последним для ижевской команды в родных стенах. По окончании спортивного сезона команда прекращает свое существование. На сегодня команда из Удмуртии занимает последнее восьмое место в турнирной таблице. «Звезда-2005» забила пять безответных мячей. Дубли на счету Екатерины Пантюхиной и Татьяны Козыренко. Еще один гол на счету Софии Шишкиной. Эта победа не позволила пермской команде подняться с пятого места, но прибавила настроения перед решающей игрой за кубок страны, которая состоится 2 ноября в Армавире. Соперником будет клуб «Рязань-ВДВ».