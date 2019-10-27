Сын главы Краснокамска станет депутатом Уинской думы

Как стало известно «Ъ–Прикамье», депутат земского собрания Уинского района, директор ООО "Стройтехресурс" и кандидат от «Единой России» Максим Быкариз выигрывает выборы в думу Уинского муниципального округа по многомандатному округу №2. Максим Быкариз – сын руководителя Краснокамского городского округа и экс-главы Уинского района Игоря Быкариза.

По предварительным данным, большинство в думе Уинского муниципального округа получит «Единая Россия». От партии власти в представительный орган проходят 9 депутатов, от КПРФ – 2 человека. Также в составе думы будут два кандидата-самовыдвиженца и по одному представителю от ЛДПР и «Справедливой России».