«Оренбург» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

В воскресенье, 27 октября, в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» сыграл на выезде с «Краснодаром». Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Мануэл Фернандеш, у «Оренбурга» мяч забил Джордже Деспотович.

«Краснодар» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» находится на 12-й позиции.

В 15-м туре РПЛ «Краснодар» 3 ноября на своем поле сыграет с «Ростовом». «Оренбург» на следующий день в гостях встретится с екатеринбургским «Уралом».

Андрей Сазонов