PAN City Group продает офисный центр на Разгуляе

Компания PAN City Group выставила на продажу офисный центр в микрорайоне Разгуляй – на ул. Клименко, 1. В PAN City Group корреспонденту «Ъ-Прикамье» пояснили, что до продажи компания долгое время управляла офисным центром. Объект был выставлен на продажу летом.

На сайте PAN City Group указано, что стоимость здания равна 49 млн руб. (53,1 тыс. руб. – стоимость 1 кв. м.). Общая площадь двухэтажного офисного центра с мансардой составляет 1,015 тыс. кв. м, площадь прилегающей территории – 1,07 тыс. кв. м. Комплекс заполнен арендаторами, согласно 2gis.ru, в здании располагаются 15 организаций.

Девелоперская компания PAN City Group входит в ПФП-Группу бизнесмена Андрей Кузяева. Помимо офисного центра на ул. Клименко, 1, организация продает еще 10 зданий и помещений, а также один земельный участок с производственным цехом (бульвар Гагарина, 80а). Также компания сдает в аренду офисные помещения.