Владелец «Национальной кухни» лично возглавил свой элитный ресторан

Олег Поляков, считающийся один из основных владельцев ресторанного холдинга «Национальная кухня», лично возглавил ООО «Порта» — юрлицо, развивающее в составе группы элитный ресторан в центре Перми. Возглавлявшая с ноября 2018 года ООО Екатерина Мыльникова покинула пост. Весной ресторан закрылся на ремонт.

Связаться с господином Поляковым “Ъ-Прикамье” не удалось, его телефон был выключен.

Porta — ресторан класса «премиум» в самом центре Перми, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Петропавловской, специализируется на блюдах итальянской кухни. Он был открыт в 2009 году силами ресторатора Бориса Кулинского и Альберта Спешилова, бывшего совладельца ООО «Клуб». В 2011 году контроль перешел к группе «Национальная кухня» Олега Полякова. Сейчас его супруге Оксане принадлежит 50% ООО. Группа «Национальная кухня» развивает около 40 ресторанов в Перми. Основные бренды — «Хуторок», «Компот».