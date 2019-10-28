ЦБ усилит надзор за платежами

Как выяснил “Ъ”, в ЦБ началось обсуждение проекта стратегии развития национальной платежной системы (НПС). Прежняя стратегия была принята в 2013 году, теперь изменения условий в стране и мире потребовали разработки нового документа, в котором в том числе отмечена необходимость усилить надзорную роль ЦБ. Одним из элементов роста контроля может стать жесткое ограничение уровня комиссий в системе быстрых платежей.

В Банке России 25 октября состоялось обсуждение проекта новой стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, рассказали “Ъ” участники встречи. Одновременно были подведены итоги исполнения предыдущей стратегии, принятой в 2013 году. «Доля безналичных платежей в совокупном обороте розничной торговли, общественного питания и объеме платных услуг населению с 2013 года выросла в четыре раза и на начало 2019 года составила 56%, количество платежей банковскими картами выросло в шесть раз, российский рынок безналичных платежей стал пятым в мире по количеству операций»,— говорится в документе, с которым ознакомился “Ъ”.

В качестве значимых достижений указывается создание национальной системы платежных карт (НСПК) и запуск на ее основе платежной системы «Мир», а также реализация отечественного аналога системы SWIFT — системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Все эти шаги были предприняты «в целях обеспечения бесперебойности оказания платежных услуг на территории РФ вне зависимости от внешних факторов». Необходимость новой стратегии объясняется изменением глобальных и внутрироссийских факторов, влияющих на развитие финансового рынка в целом и платежного в частности.

Как следует из проекта, основные мировые тренды, которые необходимо учесть,— активность IT-гигантов, трансформация клиентского опыта и другие. Из внутренних факторов отмечается усиление концентрации в банковском секторе и высокая доля государства в экономике. По словам независимого эксперта рынка платежных карт Дмитрия Вишнякова, документ показывает, что Банк России осознает риск дальнейшего огосударствления финансового рынка, включая платежный сегмент. «Но регулятор не предложил способов повышения конкуренции, в том числе с государственными участниками рынка,— подчеркивает он.— Ведь по сути НСПК и СБП являются государственными монополиями».

В ЦБ “Ъ” сообщили лишь, что «документ находится в стадии разработки и проходит обсуждение с участниками рынка и профессиональным сообществом». Эксперты отмечают в новой стратегии заметный акцент на усилении надзора на рынке безналичных платежей. Планируется «внедрение процедур надзора и наблюдения со стороны Банка России за деятельностью новых участников платежного рынка». И ко всем будет относиться «развитие проактивного надзора за деятельностью субъектов НПС, включая применение надзорных инструментов предотвращения нарушений и кризисных ситуаций».

В проекте стратегии также говорится, что «развитие конкуренции в сочетании с тарифной политикой Банка России будет содействовать формированию экономически обоснованных цен для потребителей платежных услуг». Как ожидаемый результат обозначена реализация ЦБ «предоставленных в рамках действующего законодательства полномочий по регулированию тарифов кредитных организаций на услуги по переводу денежных средств, в том числе по операциям с платежными картами».

Другими словами, отмечают эксперты, регулятор, по сути, непосредственно в стратегии развития национальной платежной системы предлагает записать, что не позволит устанавливать высокие комиссии за переводы в СБП. При этом в качестве одного из приоритетов обозначено «развитие СБП, в том числе сервисов переводов денежных средств для физических (С2С) и юридических лиц (С2B, B2C), а также взаимодействия с бюджетом (С2G, G2C) и государственными информационными системами».

В результате предлагаемых мер планируется достичь существенного роста по многим направлениям. Например, долю безналичных платежей, которые только в 2017 году преодолели отметку в 50%, поставлена задача к 2023 году довести до 70%. Долю российских платежных систем на рынке денежных переводов между гражданами планируется увеличить в 4 раза (с 6% до 25%), а на рынке карточных платежей — вдвое (с 15% до 30%).

Максим Буйлов