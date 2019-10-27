Завершилось голосование по выборам депутатов дум Коми-округа

Сегодня в 20.00 завершилось голосование по выборам депутатов дум Уинского, Гайнского, Косинского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов, а также дополнительным выборам в думу Гремячинского городского округа. По информации избирательной комиссии Пермского края, средняя явка избирателей по состоянию на 18:00 составляет 33,14%. По данным ГАС «Выборы», самая высокая явка (44,03%) зафиксирована в Кочевском муниципальном округе, минимальная (20,13%) в Гремячинском городском округе.

Как утверждают в крайизбиркоме, жалоб в комиссии не поступало. Все избирательные комиссии продолжают работу в штатном режиме. Голосование не приостанавливалось ни на одном из участков.