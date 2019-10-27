«Зенит» на выезде победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

В воскресенье, 27 октября, в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл на выезде «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Юрий Жирков и Артем Дзюба. За матчем наблюдали 32560 зрителей, что стало рекордом посещаемости в Самаре в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» опустились на восьмое место.

В 15-м туре РПЛ «Зенит» 2 ноября на своем поле сыграет с ЦСКА. «Крылья Советов» два дня спустя в родных стенах встретятся с казанским «Рубином».

Андрей Сазонов