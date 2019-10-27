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«Зенит» обыграл «Крылья Советов»

Петербургский «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата РПЛ. Игра в Самаре завершилась со счетом 2:0.

Голы в ворота хозяев поля забили полузащитник Юрий Жирков (28 мин.) и нападающий Артем Дзюба (90 мин.).

По итогам встречи у «Зенита» 32 очка. Следующая игра петербургского клуба состоится 30 октября.

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