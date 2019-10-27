«Зенит» обыграл «Крылья Советов»

28 октября, понедельник
Петербургский «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата РПЛ. Игра в Самаре завершилась со счетом 2:0.
Голы в ворота хозяев поля забили полузащитник Юрий Жирков (28 мин.) и нападающий Артем Дзюба (90 мин.).
По итогам встречи у «Зенита» 32 очка. Следующая игра петербургского клуба состоится 30 октября.
Все, 0:2! С победой, сине-бело-голубые! #КрыльяЗенит— ФК «Зенит»?? (@zenit_spb) 27 октября 2019 г.
Билеты на ближайшие матчи: https://t.co/tDMy2ymoYa pic.twitter.com/JrPG2DELJv