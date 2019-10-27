Действующий президент Мозамбика побеждает на выборах

Президент Мозамбика Филипе Ньюси побеждает на выборах. За него проголосовало 73% избирателей, сообщает Reuters со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии страны. Его основной конкурент Осуфо Момад набрал 21,58% голосов.

Филипе Ньюси с 2008 году работал министром обороны Мозамбика. Он победил на выборах президента в 2014 году и вступил в должность 15 января 2015 года. Осуфо Момад с 2019 года возглавляет оппозиционную партию партию «Мозамбикское национальное сопротивление».