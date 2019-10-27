Около 200 человек вышли на митинг против переезда СПбГУ

Около 200 человек вышли на митинг против переезда Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинский район. Акция проходит в парке Екатерингоф, она согласована городскими властями.Организатором митинга является партия «Яблоко».

Участники акции держат в руках плакаты в защиту вуза, Пулковской обсерватории и Лесотехнической академии. По данным «Фонтанка.ру», на митинге выступили доцент СПбГУ Наталия Слюсарь, представители партии «Яблоко», член одного из университетских профсоюзов Михаил Федорченко.

Место проведения мероприятия окружено сотрудниками ОМОН.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что против переезда СПбГУ в Пушкинский район выступил ряд сотрудников, преподавателей и выпускников. Там предполагается разместить единый кампус вуза.