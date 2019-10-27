К середине дня на выборах в Коми-округе, Уинском округе и Гремячинске проголосовали 25,09% избирателей

По состоянию на 15:00 в муниципальных выборах приняли участие 25,09% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Пермского края. Согласно данным ГАС «Выборы», максимальная явка избирателей (34,39%) зафиксирована в Кочевском муниципальном округе, минимальная – 16,40% в Гремячинском городском округе. «На данный момент, в комиссии и на «Горячую линию» жалоб не поступало. На карте нарушений организации «Голос» сообщения о нарушении не зафиксированы. Все комиссии работают в штатном режиме. Голосование не приостанавливалось ни на одном из участков», - отмечают в крайизбиркоме.

Сегодня в Прикамье проходит голосование по выборам депутатов дум Уинского, Гайнского, Косинского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов, а также дополнительные выборы в думу Гремячинского городского округа. Избирательные участки будут работать до 20.00.