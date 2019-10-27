Заградительные меры

27 октября 1873 года американский фермер Джозеф Глидден изобрел современный вариант колючей проволоки и подал заявку на патент. Недорогие изгороди из проволоки позволили фермерам, державшим скот, обходиться без ковбоев, а владельцам ранчо – защищать посевы. В наше время такие заграждения можно встретить не только на ферме, но и в центре мегаполиса. Колючая проволока в современной России — в фотогалерее “Ъ”.