28 октября, понедельник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

17
Российский флаг во время церемонии запуска подачи газа с материковой части России в Крым

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Заградительные меры

от

27 октября 1873 года американский фермер Джозеф Глидден изобрел современный вариант колючей проволоки и подал заявку на патент. Недорогие изгороди из проволоки позволили фермерам, державшим скот, обходиться без ковбоев, а владельцам ранчо – защищать посевы. В наше время такие заграждения можно встретить не только на ферме, но и в центре мегаполиса. Колючая проволока в современной России — в фотогалерее “Ъ”.


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя