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В Пермском крае возобновились поиски самолета

Сегодня утром возобновились спасательные работы по поиску Сessna 172, который пропал вчера днем. Он управлялся председателем федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадием Белоглазовым. Самолет взлетел с аэродрома деревни Нижнее Городище (Частинский район) в сторону поселка Фролы (Пермский район), но так и не приземлился в конечной точке. Спасательная операция были приостановлена до утра.

От МЧС привлечена группировка в количестве 34 человек личного состава и 7 единиц техники, также привлечена Пермская краевая служба спасения, вертолет Уралького авиационного поисково-спасательного центра и добровольцы. Всего к поискам привлечены 102 человека и 46 единиц техники.

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