Уральская полиция объявила набор в новый общественный совет

ГУ МВД по Свердловской области объявило о формировании нового общественного совета главка. Прежний совет в скором времени завершит свою работу, поэтому полицейские предложили направить в региональное ГУ МВД предложения от граждан и общественных объединений и организаций предложения по кандидатам нового совета. «В связи с этим до 29 октября 2019 года полицейский главк принимает на рассмотрение предложения от граждан, общественных объединений и организаций по кандидатурам для включения в новый состав Общественного совета»,— сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.