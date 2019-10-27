Мэрия Перми выявила незаконное строительство на месте бывших касс речного вокзала

Владельцы участка (ул. Монастырской, 2а) под бывшими билетными кассами на Речном вокзале – предприниматели Сергей Негашев и Евгений Берман - приступили к работам по бетонированию, нарушив благоустройство набережной: был раскопан газон и вынесена грязь на пешеходную часть. По заявлению пермской мэрии, работы начались без согласования с районными властями и без разрешения на строительство.

Фото: администрация Ленинского района

Сотрудники администрации района вместе с представителями Госстройнадзора прибыли на место, остановили работу техники. Собственнику здания будет назначен штраф за нарушение правил благоустройства.

Ранее сообщалось, что что департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми обратился в суд Пермского края с иском к индивидуальным предпринимателям Сергею Негашеву и Евгению Берману. ДГА требует признать отсутствующим у них права собственности на несуществующий объект недвижимости — нежилое здание по ул. Монастырской, 2. Общая площадь объекта 39,7 кв. м. Департамент также требует снять объект с учета, исключить запись о нем в ЕГРН. Речь идет о бывших кассах Речного вокзала. Участок, на котором они расположены, также принадлежит предпринимателям. Его площадь 642 кв. м, кадастровая стоимость 13,5 млн руб., разрешенное использование — для размещения объектов общепита.

На площадке предприниматели планировали построить кафе.