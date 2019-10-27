Кардиган Курта Кобейна с концерта MTV Unplugged продали за $334 тысячи

Кардиган лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе Julien's Auctions за $334 тыс., сообщает AFP. В этой одежде музыкант выступал на концерте MTV Unplugged в 1993 году. Ранее кардиган принадлежал неназванному бизнесмену, который купил его четыре года назад за $137,5 тыс. Отмечается, что на нем остались прожженные от сигарет дыры и не хватает одной пуговицы.
SOLD for $334,000! A vintage cardigan sweater worn by Kurt Cobain during Nirvana's MTV Unplugged performance in 1993.— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 26 октября 2019 г.
Sold in our "Icons & Idols: Rock 'N' Roll" auction at the @HardRockCafeNYC and online at https://t.co/ahsXX38A8G! #JuliensAuctions #Auction #KurtCobain #Nirvana pic.twitter.com/lnxaTpxuoJ
Также была продана гитара Курта Кобейна Fender Mustang для левшей, использованная во время тура In Utero в 1993 году за $340 тыс.
Кроме того были проданы личные вещи других музыкантов. Мотоцикл Элвиса Пресли Harley Davidson XLH Sportster 1000 1976 года ушел с молотка за $106 тыс. Его Mercedes-Benz 450 SL Gold Coupe 1974 года продан за $125 тыс. За бархатный пиджак Майкла Джексона, который он носил на праздновании 65-летия Элизабет Тейлор и на премьере фильма «Призраки», предложили максимальную цену $65,6 тыс.
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