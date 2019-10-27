Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупных городах России

Город Средняя стоимость 1 кв. м в октябре 2018 года (руб.) Средняя стоимость 1 кв. м в сентябре 2019 года (руб.) Средняя стоимость 1 кв. м в октябре 2019 года (руб.) Динамика октябрь 2019/сентябрь 2019 Динамика октябрь 2019/октябрь 2018 Москва 194 148 207 059 208 811 0,80% 7,60% Санкт-Петербург 117 559 124 631 125 676 0,80% 6,90% Нижний Новгород 66 560 71 760 71 822 0,10% 7,90% Казань 76 102 83 006 83 504 0,60% 9,70% Самара 61 114 63 221 63 638 0,70% 4,10% Уфа 67 550 71 908 72 630 1,00% 7,50% Краснодар 59 341 64 888 64 491 -0,60% 8,70% Волгоград 48 975 51 350 51 570 0,40% 5,30% Воронеж 46 818 50 969 50 712 -0,50% 8,30% Екатеринбург 70 588 74 072 74 543 0,60% 5,60% Красноярск 55 659 62 612 62 967 0,60% 13,10% Новосибирск 67 411 72 667 73 072 0,60% 8,40% Омск 44 830 47 827 48 073 0,50% 7,20% Пермь 56 611 59 570 60 418 1,40% 6,70% Челябинск 40 973 41 291 41 793 1,20% 2,00%