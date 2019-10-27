Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупных городах России

|
|Город
|Средняя стоимость 1 кв. м в октябре 2018 года (руб.)
|Средняя стоимость 1 кв. м в сентябре 2019 года (руб.)
|Средняя стоимость 1 кв. м в октябре 2019 года (руб.)
|Динамика октябрь 2019/сентябрь 2019
|Динамика октябрь 2019/октябрь 2018
|Москва
|194 148
|207 059
|208 811
|0,80%
|7,60%
|Санкт-Петербург
|117 559
|124 631
|125 676
|0,80%
|6,90%
|Нижний Новгород
|66 560
|71 760
|71 822
|0,10%
|7,90%
|Казань
|76 102
|83 006
|83 504
|0,60%
|9,70%
|Самара
|61 114
|63 221
|63 638
|0,70%
|4,10%
|Уфа
|67 550
|71 908
|72 630
|1,00%
|7,50%
|Краснодар
|59 341
|64 888
|64 491
|-0,60%
|8,70%
|Волгоград
|48 975
|51 350
|51 570
|0,40%
|5,30%
|Воронеж
|46 818
|50 969
|50 712
|-0,50%
|8,30%
|Екатеринбург
|70 588
|74 072
|74 543
|0,60%
|5,60%
|Красноярск
|55 659
|62 612
|62 967
|0,60%
|13,10%
|Новосибирск
|67 411
|72 667
|73 072
|0,60%
|8,40%
|Омск
|44 830
|47 827
|48 073
|0,50%
|7,20%
|Пермь
|56 611
|59 570
|60 418
|1,40%
|6,70%
|Челябинск
|40 973
|41 291
|41 793
|1,20%
|2,00%