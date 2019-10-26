Заключительный выездной матч 2019 года в рамках ОЛИМП-Первенства ПФЛ пермская «Звезда» провела в столице Башкортостана. Соперником была местная «Уфа-2», занимающая последнее место в группе «Урал-Приволжье».

В первый тайм сын главного тренера Евгений Парамонов открыл счет в матче. После перерыва Максим Лаук закрепил лидерство пермской команды. 2-0. Единственное, что удалось хозяевам это забить гол престижа.

В итоге «Звезда» одержала вторую выездную победу подряд. Этот успех позволили пермскому клубу закрепиться на 7--м месте в турнирной таблице. В воскресенье 3 ноября «Звезда» примет «Ладу-Тольятти». Это будет заключительный матч в 2019 году. Турнир продолжится после зимних каникул.