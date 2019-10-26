Пропавшим самолетом управлял глава краевой федерации спорта сверхлегкой авиации

Пилотом пропавшего Сessna 172 был председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, сообщил СМИ член федерации Юрий Гилей. Других деталей он не уточнил. Телефон господина Белоглазова не отвечает.

Напомним, сегодня в 11 часов 30 минут местного времени с аэродрома деревни Нижнее Городище (Частинский район) легкомоторный самолет Сessna 172 под управлением господина Белоглазова взлетел в сторону поселка Фролы (Пермский район). Но так и не приземлился в конечной точке. Спасательная операция были приостановлена до утра.