«Парма» одержала первую победу в чемпионате лиги ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» обыграла таллиннский «Калев». Это первая победа команды Пермского края, после трех поражений на старте турнира. Баскетболисты «Пармы» удачно начала встречу и уже после первой четверти повели с разницей в семь очков — 20:13. Во втором игровом отрезке «Калев» прибавил и сократил отставание до трёх очков — 34:37.

После большого перерыва «Калев» даже сумел вырваться вперёд — 62:56. Но в заключительные десять минут матча гости провалились и позволили «Парме» одержать победу с двузначным преимуществом — 85:74.

Самым результативным в составе победителей стал Арнетт Моултри, собравший коллекцию из 19 очков и 6 подборов.

После этого матча «Парма» расположилась на десятом месте. Эстонцы находятся на шестой строчке.