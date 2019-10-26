СКА проиграл «Локомотиву»

Петербургский СКА уступил ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 3:4.

В составе СКА отличились нападающий Александр Барабанов (дубль) и защитник Артем Зуб.

Добавим, что петербургский клуб проиграл уже пять матчей подряд, впервые в истории КХЛ. По итогам встречи у СКА 26 очков, клуб занимает четвертую строчку турнирной таблицы Западной конференции.