Умерла координатор штаба Алексея Навального в Казани Эльвира Дмитриева

Штаб Алексея Навального в Казани в субботу сообщил о смерти координатора Эльвиры Дмитриевой после продолжительной болезни.

«Она работала в штабе с самого открытия и до последних сил направляла работу нашей команды,- говорится в сообщении.- Мы проработали с ней почти три года и знаем, каким добрым и отзывчивым человеком она была. Нам будет ее очень сильно не хватать».

«Работа штаба, несмотря на такой тяжелый удар, продолжается»,- заверили активисты.

О месте прощания с Эльвирой Дмитриевой пока не сообщается.

"Ъ-Казань"