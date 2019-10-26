Двух сотрудников Балтийской таможни задержали при получении взятки

Два сотрудника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни были задержаны в момент получения взятки. За вознаграждение они помогали ввозить в Россию антиквариат. Благодаря оформлению предметов искусства на физическое лицо вещи не облагались пошлиной.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, сотрудники таможни и их клиент задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. По местам их работы и жительства ведутся обыски. Меру пресечения задержанным изберет суд.