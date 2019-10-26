В Пермском крае пропал легкомоторный самолет

Сегодня в 11 часов 30 минут местного времени с аэродрома деревни Нижнее Городище (Частинский район) взлетел легкомоторный самолет. Однако он так и не приземлился и в 3 часа дня о пропаже самолета было заявлено в краевое управление МЧС.

По информации телеграмм-канала «112», речь идет о Сessna 172. Маршрут самолета составлял 100 километров, самолёт должен был приземлиться в посёлке Фролы. На борту находился только пилот.

Спасатели оповестили все экстренные службы, включая транспортную прокуратуру. Был уточнен маршрут следования, оповещены главы сельских поселений на маршруте следования, лесопользователи. На место происшествия выехали оперативная группа ЦУКС и Пермская краевая служба спасения.