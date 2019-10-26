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Главу Нагайбакского района отправили под домашний арест

Нагайбакский районный суд избрал меру пресечения для главы района Виталия Гайсина. Его отправили под домашний арест на два месяца, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как ранее сообщал "Ъ-Южный Урал", главу Нагайбакского района Виталия Гайсина задержали вчера, 25 октября, по подозрению в мошенничестве при получении социальной выплаты. По версии следствия, господин Гайсин в 2018 году предоставил заведомо ложные сведения о необходимости улучшения своих жилищных условий. На основании этих данных он незаконно получил 1,1 млн руб. в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы».

Расследование уголовного дела продолжается

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