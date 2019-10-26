Некрасовскую линию метро Москвы достроят к 15 декабря

Строительство Некрасовской линии московского метро должно завершиться 15 декабря, сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин. К этому времени будет готов второй участок ветки: от «Нижегородской» до «Юго-Восточной».

«Мы добавили более 1 тыс. человек в ночную смену. Рассчитываем, что до конца года вся линия будет запущена для пассажиров»,— сказал журналистам господин Хуснуллин (цитата по ТАСС). По его словам, в будущем Некрасовскую линию при необходимости можно будет продлить от «Нижегородской» по направлению к центру.

Строительство Некрасовской линии началось в 2012 году. На ней будет восемь станций, ее протяженность составит 18,6 км. Первый участок ветки («Косино»—«Некрасовка») начал работу в июне 2019 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полностью Некрасовская линия должна открыться в начале 2020 года.