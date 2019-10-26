Главный тренер «Автомобилиста» пообещал «найти игру и не опустить рук»

Глава тренерского штаба екатеринбургского ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов рассказал изданию «Чемпионат» что команда «будет искать игру». «Рук никто не опускает — ни команда, ни тренерский шта»,— отметил изданию господин Мартемьянов после вчерашнего поражения в матче с «Металлургом».

«Ребята старались, горели, шли вперед, контролировали шайбу. По броскам, по владению были лучше, но вратарь соперника был на высоте. Оборонительные действия соперника также были на хорошем уровне. Забив один гол, гости играли по счету, на контратаках. Одна из них привела к голу. Команду упрекнуть в нежелании не могу. Улучшение игры, на мой взгляд, есть, работаем, двигаемся дальше»,— отметил главный тренер.