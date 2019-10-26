Первый замначальника ГСУ краевого ГУ МВД может пойти на повышение

26 октября, суббота
Первый заместитель начальника ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Степонайтис переходит на другое место службы, на днях был подписан приказ о направлении его в распоряжение министра
По данным “Ъ-Прикамье”, он может быть назначен начальником следственного управления УМВД по Псковской области.
Господин Степонайтис в 2016 году стал начальником следственной части ГСУ, а весной 2018 года — первым заместителем руководителя ГСУ. Стоит отметить, что 6 июня 2019 года УМВД по Псковской области возглавил генерал-майор Алексей Овсянников. До этого он служил в должности первого замначальника — начальника полиции ГУ МВД по Пермскому краю.