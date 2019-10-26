На Алтае в результате столкновениях двух микроавтобусов погибли 8 человек

В Алтайском крае в столкновении двух микроавтобусов погибли восемь человек, восемь пострадали, сообщили в МЧС России. Среди погибших — один ребенок. Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое.

Авария произошла рано утром на 74-м километре федеральной трассы А-322 Барнаул — Рубцовск на границе Топчихинского и Калманского районов. Столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan.

Предположительно, минивэн Nissan, двигавшийся в сторону Барнаула, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус Fiat Ducato.