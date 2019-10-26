Бывший глава NASA Болден получил российский орден Дружбы

Бывший директор NASA Чарльз Болден получил российский орден Дружбы, сообщило посольство России в США. Орден вручил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года.

Sergey Krikalev, Head of Manned Space Programs, @Roscosmos State Space Corporation presented The Order of Friendship to Charles Frank Bolden Jr., former #NASA administrator

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С.К.Крикалев вручил Орден Дружбы бывшему администратору НАСА Ч.Болдену pic.twitter.com/USntLq6AhG — Russia in USA ???? (@RusEmbUSA) 25 октября 2019 г.

Награждение состоялось на Международном конгрессе астронавтики в Вашингтоне. Российский орден Дружбы вручается за укрепление мира и дружбы и вклад в реализацию совместных с Россией проектов.

Чарльз Болден стал первым чернокожим руководителем NASA. Он возглавлял Агентство в 2009 – 2017 годах. Ранее отставной генерал военно-морской авиации был командиром космических кораблей «Колумбия», «Дискавери» и «Атлантис». Вручивший награду Сергей Крикалев в 1994 году входил в состав экипажа господина Болдена на «Дискавери».

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