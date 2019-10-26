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Бывший глава NASA Болден получил российский орден Дружбы

Бывший директор NASA Чарльз Болден получил российский орден Дружбы, сообщило посольство России в США. Орден вручил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года.

Награждение состоялось на Международном конгрессе астронавтики в Вашингтоне. Российский орден Дружбы вручается за укрепление мира и дружбы и вклад в реализацию совместных с Россией проектов.

Чарльз Болден стал первым чернокожим руководителем NASA. Он возглавлял Агентство в 2009 – 2017 годах. Ранее отставной генерал военно-морской авиации был командиром космических кораблей «Колумбия», «Дискавери» и «Атлантис». Вручивший награду Сергей Крикалев в 1994 году входил в состав экипажа господина Болдена на «Дискавери».

Как государства и частные компании осваивают космос — в материале “Ъ” «Луна на всех».

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