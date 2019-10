Бывший глава NASA Болден получил российский орден Дружбы

Бывший директор NASA Чарльз Болден получил российский орден Дружбы, сообщило посольство России в США. Орден вручил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года.

