Ответственные инвестиции по-российски

В последние годы теме зеленого финансирования в мире уделяется значительное внимание. Набирает обороты она и в России: ЦБ обсуждает разработку стандартов зеленых финансовых инструментов, Московская биржа запустила для них секцию. В ответ на растущий интерес со стороны клиентов управляющие компании начали предлагать осознанные инвестиции. Впрочем, пока они интересны только состоятельным инвесторам, для которых имидж может быть важнее дохода.

Зеленый марш

В 2016–2017 годах 132 страны, на долю которых приходится 82% всех вредных выбросов, на государственном уровне приняли целый ряд национальных инициатив в области развития зеленого финансирования. При реализации экологических, климатических и социально значимых проектов независимыми специализированными экспертами проводится их оценка на соответствие принципам и стандартам зеленых финансов. Кроме того, к ним предъявляются особые требования по раскрытию информации и обособлению денежных потоков. «Страны, которые не участвуют в выработке правил и стандартов на этом пока еще не зарегулированном рынке, в итоге будут вынуждены принимать условия игры, разработанные более активными игроками»,— сказали “Ъ” в пресс-службе ЦБ.

В середине октября ЦБ сообщил о том, что в России могут появиться национальные правила и стандартов для верификации зеленых финансовых инструментов. В рамках основных направлений развития финансового рынка на период 2019–2021 годов предполагается «проработать вопросы формирования национальной системы финансовых инструментов устойчивого развития, организации методологической и верификационной системы по инструментам ответственного финансирования»,— отметили в ЦБ.

Первый опыт

Инфраструктура рынка зеленых инвестиций уже развивается. В начале апреля Московская биржа присоединилась к международной инициативе «Биржи за устойчивое развитие», а уже в августе открыла специальную секцию ценных бумаг устойчивого развития. Данный сектор создан для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально-значимых проектов. Состоит он из трех самостоятельных сегментов: зеленых облигаций, социальных облигаций и национальных проектов. «Облигации для включения в этот сектор должны соответствовать принципам для зеленых облигаций International Capital Market Association (ICMA) и стандарту для зеленых облигаций международной некоммерческой организации Climate Bonds Initiative (CBI). Кроме того, такие облигации должны пройти независимую оценку верификаторами, а целевой характер выпуска должен быть указан в эмиссионных документах»,— сказали в ЦБ. Впрочем, на сегодняшний день на ней еще нет ни одного эмитента.

Вместе с тем опыт размещения зеленых облигаций в российские эмитенты уже есть.

В декабре прошлого года «Ресурсосбережение ХМАО» завершила размещение на Московской бирже облигаций на 1,1 млрд руб. Эти бумаги стали первыми зелеными облигациями в России на основе стандарта Green Bond Principle ICMA. В мае текущего года РЖД разместила зеленые еврооблигации объемом €500 млн.

Во всем мире растет интерес к ответственным инвестициям. По данным исследования Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, 75% инвесторы заинтересованы в ответственном инвестировании, а 39% уже инвестируют осознанно. Растет интерес к таким инвестициям и со стороны российских инвесторов. «На стороне потребителей наблюдается серьезные тренд на осознанность во всех сферах жизни, особенно это заметно в вопросах, связанных с экологией. Разумеется, этот тренд касается и финансовой сферы, в частности инвестиций. Люди хотят видеть позитивный эффект от своих инвестиций, придать им осмысленности»,— отмечает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Осознанное инвестирование

В таких условиях управляющие компании начинают разрабатывать продукты, отвечающие новым потребностям клиентов. Согласно опросу “Ъ”, проведенному среди крупнейших розничных управляющих компаний и Private Banking, концепция осознанного инвестирования есть только у «Альфа-Капитал» и Sberbank Private Banking. В начале месяца «Альфа-Капитал» предложила состоятельным клиентам стратегию доверительного управления «Альфа Зеленые инвестиции», в состав которой входит набор иностранных фондов (ETF), дающих экспозицию на акции компаний лидеров рынка в части рейтингов Environmental, Social and Governance (ESG), а также компаний, оказывающих своей деятельностью прямое позитивное воздействие на окружающий мир (чистые технологии, чистая энергетика, очистка воды и др.). «Получился сбалансированный портфель: инвестиции в зеленые истории, уравновешены рыночной доходностью ответственных компаний»,— отмечает Ирина Кривошеева.

Как рассказала “Ъ” глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова, недавно они предложили клиентам тематическую стратегию в рамках ESG-подхода — SPB Women Impact EUROPE Index. Дополнительным критерием отбора компаний стал фактор гендерного баланса. «В планах запустить стратегии на Green Index и FoodTech Index»,— отмечает госпожа Тюрикова.

Вместе с тем интерес к подобным инвестициям не носит в России массовый характер, и сосредоточен в основном со стороны состоятельных инвесторов. «Состоятельным людям хочется уже не просто зарабатывать, им важно то, на чем и как они зарабатывают. Появляется желание делать то, что соответствует внутренней философии»,— отмечает госпожа Тюрикова.

«Помимо группы "состоятельных инвесторов" повышенный интерес к осознанному инвестированию, опять же согласно опросам, испытывает молодое поколение инвесторов, то есть те, кого принято называть миллениалами»,— отмечает Ирина Кривошеева.





По мнению руководителя отдела управления акциями УК «Открытие» Виталия Исакова, такие инвестиции продиктованы желанием просигнализировать другим людям о своей добродетели. «С учетом слабого развития данного направления в России это носит скорее имиджевый характер»,— отмечает собеседник в крупной российской управляющей компании.

Инвесторы смотрят на доходность

Широкой массе подобные инвестиции пока не интересны, поскольку их доходность обычно ниже, чем у традиционных. «Выпуск зеленых облигаций РЖД в евро с погашением в 2027 году и доходностью к погашению 1,28% годовых. Такой инструмент относится к категории консервативных и много заработать клиентам не даст»,— отмечает начальник управления инвестиционного консультирования департамента Private Banking банка «ФК Открытие» Андрей Шенк.

По слова Виталия Исакова, фонды, позиционирующие себя как ESG, стабильно отстают от рынка. «Ограничивая спектр доступных инвестиционных идей, управляющие такими фондами лишают себя возможности вкладываться в инструменты с отличными показателями "риск—доходность", если они не отвечают установленным критериям,— отмечает Виталий Исаков.— Более того, акции, обладающие противоположными характеристиками, так называемые sin stocks, акции греха (алкоголь, табак, оружие), исторически опережают рынок в том числе и потому, что нежелание целого пласта инвесторов их покупать дает возможность остальным делать это по более низким ценам».

Вместе с тем участники рынка ожидают дальнейшего развития зеленого направления. «Российские клиенты пока не проявляют повышенного интереса к зеленым инвестициям, но тем не менее растет интерес к отдельным тематическим идеям, против того, чтобы покупать все без разбора. Не исключаю, что и интерес к зеленым инвестициям может возрасти, если этот сектор будет показывать хорошую динамику»,— отмечает Андрей Шенк.

Виталий Гайдаев