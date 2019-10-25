Участница митинга против пенсионной реформы оспорила решение Верховного суда Татарстана

Жительница Казани Марина Шоетова, наказанная за участие в митинге против пенсионной реформы, обратилась в Верховный суд России. Она просит признать незаконным постановление заместителя председателя Верховного суда Татарстана Романа Гафарова, которым было отменено решение о прекращение производства по ее делу. Об этом «Ъ» сообщил юрист штаба Алексея Навального в Казани Данил Нургалеев.

Напомним, госпожа Шоетова была привлечена к ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения) по итогам митинга против пенсионной реформы, который состоялся 9 сентября 2018 года в казанском сквере Тинчурина. Вахитовский райсуд назначил ей штраф в размере 10 тыс. руб. Однако затем Верховный суд Татарстана признал ее невиновной.

Уже в сентябре этого гада в республиканский суд поступил протест прокурора Татарстана Илдуса Нафикова. Он напомнил, что активистка «приняла участие в митинге, несогласованном с исполнительным комитетом», а также указал, что в материалах дела отсутствует документ, который подтверждал бы полномочия ее представителя обращаться от ее имени в суд. В итоге Роман Гафаров удовлетворил прокурорский протест. Дело госпожи Шоетовой было пересмотрено. Решение о наказании, принятое год назад районным судом, вступило в силу.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”