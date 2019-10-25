«Альтернативная энергетика — глубоко субсидированная отрасль»

О глобальных вызовах энергетики экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов в рамках программы «Деньги и биржи» побеседовал с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным.

— В конце этой недели в Вероне прошел XII Евразийский экономический форум. Мы там слышали ряд заявлений, в том числе из уст Игоря Сечина. Давайте попробуем оценить этот своеобразный клубок или набор факторов, который влияет на котировки рынка нефти. Что бы мы ни хотели, как бы мы ни говорили, Россию все равно рассматривают как страну, привязанную к углеводородному сырью.

— Игорь Сечин выступил на форуме с фундаментальным докладом, который действительно очень интересен. Тезисно не буду пересказывать, но обратил бы внимание на следующее: у нас Соединенные Штаты Америки — регулятор энергетического рынка, от этого никуда не деться, но он явно злоупотребляет своим статусом и расчищает рынки под себя буквально. Это вызывает соответствующую реакцию со стороны других участников рынка, по отношению к которым США ведут себя явно не очень честно. Например, Игорь Сечин обратил внимание, что при такой равновеликости объема экономик Европы и тех же Штатов, расчеты в евро ведутся на 20%, а расчеты в долларах — на 62%.

— Эту историческую грань надо как-то все-таки менять?

— Тот же Китай, та же Россия — исходят из того, что на рынке все-таки участники должны быть в равноправных условиях, а не пользоваться политическими методами типа санкций, чтобы создать себе более интересные конкурентные преимущества. Мы здесь поддерживаем Европу. И, кстати, Европа немного к нам поворачивается в этой связи, потому что в ее интересах быть равноправным партнером.

Кстати, еще речь шла об альтернативной энергетике. Как выясняется при ближайшем рассмотрении, она не такая уж альтернативная, потому что для производства тех же электромобилей необходимо большое количество угля — я имею в виду выработку электроэнергии, утилизацию лития и так далее, плюс сам литий и другие редкоземельные металлы тоже не в бесконечном объеме на планете Земля находятся. То есть при ближайшем рассмотрении оказалось, что альтернативная энергетика — все-таки глубоко субсидируемая отрасль, которую распространить на всю энергетику не удастся в ближайшем будущем. Более того, тот же Сечин сказал, что до 2040 года доля нефти и потребления нефтепродуктов вырастет на 10% примерно.

— А шла ли речь о пресловутой сланцевой нефти?

— Речь шла о сланцевой нефти, да, о второй революции, третьей и так далее. Да, США увеличивают этот объем рынка, но за счет высоких цен на нефть он немного развивается. Чуть цены на нефть припадают — вы заметили, наверное, сланцевый рынок сворачивается. И это тоже весьма печальное обстоятельство, потому что зависеть от сланцевой добычи Соединенных Штатов Америки мировой экономике, я думаю, тоже не комильфо, той же Европе, где добыча сланцевой нефти запрещена, насколько я знаю, потому что она не экологичная совершенно. Россия и другие участники рынка с тревогой наблюдают за перипетиями развития борьбы за сланец, что называется, на американском континенте. Но это неправильно, это разогревает рынок, делает его несколько нервным, я думаю.

— Есть ли какие-то аспекты, связанные с мировым нефтяным потоком, с повышенным спросом со стороны азиатских потребителей, с тем, как мы можем вписаться в этот меняющийся энергопереток?

— Безусловно. Скептики говорят: где ваш поворот в сторону АТР от Европы? Во-первых, поставки нефти и нефтепродуктов из России в ЕС, несмотря на санкции и пресловутую энергозависимость европейского рынка от России, с 2015 года увеличились на 7%, а в Китай — на 60%, в Индию — вообще в 13 раз. То есть поворот-то есть, это медицинский факт. Помимо этого, страны Азии и Тихоокеанского региона будут увеличивать потребление энергии, потому что развиваются очень сильно. И с этим тоже ничего не поделаешь, потому что акценты смещаются именно на эти рынки. И здесь возникает вопрос о равноправии участия и создании общего свода правил. Против чего, в свою очередь, выступают США со своей безумной, на мой взгляд, торговой войной с КНР.