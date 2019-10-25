«Орлиная почта» разорила орнитологов

Новосибирским ученым пришлось собирать деньги на отслеживание орлов. Одна из птиц разорила волонтеров, отправляя им СМС из Ирана. Сейчас собранных средств хватит на работу до конца года, рассказал “Ъ FM” один из волонтеров, главный редактор журнала «Пернатые хищники и их охрана» Игорь Карякин. В деталях истории разбирался Глеб Силко.

Орлица Мин провела лето без связи в Казахстане. Затем, по предположению орнитологов, должна была все-таки где-нибудь показаться: отправить СМС или оттуда, или пролетая через Россию. Но степная орлица не привыкла делать то, что от нее ждут, и оказалась в Иране. Оттуда с ее передатчика, который установили новосибирские ученые-волонтеры, начали приходить СМС по 49 руб. за каждое при бюджете максимум в 15 руб. за сообщение на одну птицу. Такая ситуация образовала в бюджете новосибирских орнитологов дыру, и они решили запустить сбор средств на СМС для птиц. Акцию так и назвали «Закинь орлу на мобилку».

Эта история со стороны может показаться фантастической или как минимум странной. Но, на самом деле, ученые давно устанавливают на орлов и соколов передатчики, с которых каждый день приходят автоматические СМС с координатами птицы. Так орнитологи могут узнать маршруты, которые используют их подопечные. Специального бюджета на это нет, все работы выполняют на средства, которые удастся собрать. И сейчас дыру в бюджете уже удалось залатать, рассказал “Ъ FM” главный редактор журнала «Пернатые хищники и их охрана» Игорь Карякин, он занимается этой кампанией: «Этот проект финансировался Алтае-Саянским отделением WWF и фондом “Мир вокруг тебя” корпорации “Сибирского здоровья”. Но там был фиксированный бюджет, а поскольку наши орлы вылетели из Казахстана и стали отправлять СМС в иранском роуминге, получился достаточно большой перерасход. Поэтому запустили такой экстренный сбор средств через соцсети. По состоянию на сегодня, мы собрали 270 тыс. руб. Это как раз закрывает всю нашу дыру в бюджете примерно в 240 тыс. руб.».

Неужели в 2019 году нет технологий, которые позволили бы волонтерам бесплатно наблюдать за орлами? Вариантов много, но платить все равно придется, объясняет орнитолог, старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ Евгений Коблик: «Существуют разные типы, трансмиттеры и всевозможные датчики. Все это довольно дорого. И естественно, фирмы, которые выпускают эти технологии, должны получать некую прибыль. В результате приходится выплачивать из научных грантов, которые получают ученые, закладывать это в расходы. Понятно, что фирмы не могут без конца заниматься благотворительностью. Это обычный производственный процесс: ученые покупают оборудование, за которое платят деньги. Здесь скорее вопрос не к ученым, а к фирмам».

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Когда об истории ученых, которых разорили орлы, заговорили в федеральных СМИ, их оператор связи «Мегафон» заявил, что погасит весь накопившийся долг. Поэтому вполне возможно, что совсем скоро в России появятся новые специальные тарифы, которые позволят заплатить не только за себя, но и за орла, находящегося в Иране, или хотя бы поделиться с ним оставшимися СМС.

Наблюдать за перемещениями орлов можно онлайн на сайте сети изучения пернатых хищников. Орнитологам важно отслеживать маршруты этих птиц, чтобы понять, как лучше их охранять.