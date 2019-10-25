Малый бизнес осваивает электронные закупки

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В Воронежской области 35 предприятий малого и среднего бизнеса стали участниками уникальной программы обучения работы на электронных площадках и сопровождения к сделкам. Для предпринимателей освоение новых инструментов работы является бесплатным и предоставляется как мера государственной поддержки.

3 октября 2019 г. в Воронеже прошел первый установочный семинар программы «Коммерческие закупки и продажи на электронных площадках», адресованной малому и среднему бизнесу. Участие в семинаре приняли 35 предпринимателей, причем не только из областного центра, но и из районов Воронежской области. По итогам семинара для прохождения практического курса, состоящего из двух занятий, были отобраны 12 участников.

Уникальный проект запустил АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» – Центр «Мой бизнес» Воронеж. Автором и ведущей программы выступила Людмила Трегубова, эксперт по закупкам, специалист Государственного фонда поддержки предпринимательства в Воронежской области.

— Данная программа стала логическим продолжением моих предыдущих работ, ориентированных на поддержку наших предпринимателей, – отметила Людмила Трегубова, – и здесь мы учим предпринимателей регистрироваться на электронных площадках и эффективно на них работать. Преимущество программы заключается в том, что в ней семинарские занятия тесно увязаны с практикой: участники при нашей поддержке регистрируются на популярных электронных площадках, получают пошаговую инструкцию работы на них, пробуют свои силы.

Сами предприниматели подчеркивают, что освоение работы на электронных площадках для них выгодно сразу с нескольких точек зрения. Прежде всего, это повышение эффективности деятельности. Как правило, малые предприятия не имеют возможности содержать большой отдел продаж, а системы электронной торговли справляются с поиском заказчиков и поставщиков качественно и быстро. Во-вторых, это повышение прозрачности процесса закупок и развитие здоровой конкуренции.

Участники семинара получили выход на три наиболее популярные электронные площадки: бесплатную торговую площадку для поиска коммерческих тендеров и закупок B2B-Start (удобный ресурс для начинающих), площадку для закупок SberB2B, федеральную электронную площадку РТС-тендер. Тем же, у кого есть электронная подпись, помогли пройти регистрацию на официальном сайте госзакупок. Таким образом, в руках у представителей МСП оказались самые современные инструменты, позволяющие использовать электронный маркет, где можно встретиться со своим поставщиком, покупателем, заказчиком, найти выгодный контракт, принять участие в тендере, в целом, оценить ситуацию на рынке товаров и услуг.

Новый установочный семинар и отбор участников для второго потока обучения состоится 6 ноября. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» – Центр «Мой бизнес» Воронеж по ссылке: