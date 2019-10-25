Первые вагоны с душем и розетками поедут по маршруту Москва—Белгород

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК; входит в РЖД) Петр Иванов сообщил, что первые поезда с новыми вагонами, оснащенные душем, розетками, холодильниками и микроволновками, отправятся по маршруту Москва—Белгород в конце ноября. Кроме того, одноэтажные вагоны заменят на двухэтажные с 3 декабря на маршруте Москва—Петрозаводск, с 8 декабря на маршруте Пенза—Москва и с 25 декабря на маршруте Москва—Брянск, передает РБК.

Господин Петров также рассказал, что Wi-Fi будет во всех поездах дальнего следования после обновления всего парка. По его данным, к 2025 году ФПК планирует заменить 35% вагонов. В 2020 году на закупку вагонов компания направит 36,6 млрд руб.

Напомним, в апреле «Трансмашхолдинг» (ТМХ) презентовал построенные для ФПК новые вагоны-купе с душем, сейфами, холодильниками и микроволновками. Всего ФПК заказала у «Трансмашхолдинга» 3,7 тыс. пассажирских вагонов на 237 млрд руб. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купе и плацкартов до 2025 года.

Подробнее о сделке читайте в материале “Ъ” «Иностранцев в скорый не сажают».