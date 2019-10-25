На главу Нагайбакского района завели уголовное дело за незаконное получение субсидии

СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нагайбакского района Виталия Гайсина. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), сообщает пресс-служба челябинского СКР.

По версии следствия, Виталий Гайсин в 2018 году предоставил заведомо ложные сведения о необходимости улучшения своих жилищных условий. На основании этих данных он незаконно получил 1,1 млн руб. в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы».

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.