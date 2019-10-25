Комитет имущественных отношений Смольного вновь переименуют в КУГИ

Комитет имущественных отношений администрации Санкт-Петербурга (КИО) в ближайшее время вернет себе старое название — комитет по управлению государственным имуществом (КУГИ). В настоящий момент соответствующий проект постановления городского правительства проходит антикоррупционную экспертизу и направлен на согласование в исполнительные органы государственной власти. В случае одобрения изменения вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщает «Фонтанка.ру».

Издание приводит слова главы ведомства Валерия Калугина, который считает, что его нынешнее название не в полной мере отражает цели и задачи комитета. «Термин "имущественные отношения" слишком абстрактный и может толковаться как имущественные отношения в различных сферах, например в налоговых и других финансовых и административных правоотношениях»,— заявил, в частности, господин Калугин.

Напомним, что слияние КУГИ и КЗР (комитет по земельным ресурсам), в результате чего был образован КИО, произошло в 2015 году. Тогда же были упразднены районные агентства по работе с заявителями. Летом 2019 года деятельность комитета имущественных отношений вновь подверглась реорганизации — вместо «единого окна» в городе начали работать четыре территориальных офиса КИО.