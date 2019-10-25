«Для гостей и миллиардов не жалко»

Саммит «Россия — Африка» обошелся национальному бюджету примерно в 4,5 млрд руб. Таковы данные расследования РБК. Это намного дороже, чем траты на ежегодный Петербургский экономический форум. Его цена составляет около 2 млрд руб. 25 октября саммит официально завершил свою работу. Одной из самых обсуждаемых тем стали слова Владимира Путина о списании долгов африканским странам в размере $20 млрд. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий считает, что нынешней России не дает покоя советское прошлое.

Саммит «Россия-Африка» вошел в тройку самых дорогих мероприятий, оплаченных государством, за последние десять лет. Это следует из расчетов РБК. Дороже стоили Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году и саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году. При этом сумма заключенных контрактов тоже впечатляет — 800 млрд руб. Хотя деньги на организацию мероприятия уже потрачены, а контракты нужно еще выполнить, то есть это пока что виртуальные средства.

Главной новостью саммита, как ни странно, стала не сама по себе беспрецедентность мероприятия, а списание долгов африканским странам на сумму $20 млрд. Все это настолько взбудоражило умы, что Дмитрию Пескову пришлось отдельно объяснять, что деньги эти все равно не вернуть, что без этого было бы очень трудно: стоит зайти на континент и получим в результате больше. Компании заработают и заплатят в бюджет потраченное в виде налогов.

Справедливости ради стоит отметить, что Россия не просто сейчас списала $20 млрд, а участвовала в международной программе помощи бедным странам.

Все списывали — и мы тоже, это общая сумма такая большая. И тем не менее сумма «задела», — действительно, в нынешней России, такие деньги были бы нелишними. Равно как и не помешали бы 4,5 млрд руб., что пошли на прием многочисленных африканских делегаций в Сочи. И это еще не все. Злые языки не унимаются, задаются вопросом: только ли об экономике здесь идет речь или есть что-то еще? Правильно. Очень хочется вернуть былое величие: что мы показали американцам в Сирии, теперь покажем в Африке.

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Смотрите там в Вашингтоне — весь континент к нам пожаловал, все готовы с нами дружить. Но с другой стороны, что не приехать, если приглашают да еще и так щедро принимают. Россия хлебосольная страна — нам для гостей и миллиардов не жалко. Но только было ли это самое величие? Советский Союз в свое время закачивал миллиарды в Африку в помощь национально-освободительным движениям. Взять хотя бы Египет, сколько оружия мы ему поставили и даже помогли осуществить проект века — построили Асуанскую плотину. Где возврат инвестиций? Многочисленные войны гордая арабская республика благополучно проиграла. В результате помирилась с Израилем и наладила отношения с американцами, настроила себе отелей и зарабатывает на туризме. СССР же в результате надорвался.

Деньги теперь списываются в рамках помощи бедным странам. А в современной России недоумевают: как эти средства сейчас бы пригодились.

Нас тянет к былому могуществу, которого не было.

Можно было сказать: мы делаем благое дело — спасаем мир, выстраиваем новую архитектуру международных отношений, разрушаем монополию одной страны в ее влиянии на другие государства. Но хотелось бы, чтобы все это стоило не так дорого. А то вдруг в итоге не получится.