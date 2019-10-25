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Спорткары Nissan 370Z и Nissan GT-R получат преемников

Компания Nissan выпустит новое поколение своих спорткаров 370Z и GT-R, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя японского автопроизводителя по планированию продуктов Ивана Эспиносу.

Господин Эспиноса подтвердил, что марка работает над преемниками выпускающихся сейчас моделей, но не сообщил никакой информации о новинках. Одновременно с этим главный дизайнер Nissan Альфонсо Альбаиса подтвердил, что уже идет работа над внешним обликом спорткаров следующего поколения.

При этом в Nissan не исключили, что следующие 370Z и GT-R могут стать либо гибридами, либо полностью электрическими спорткарами. Также компания рассматривает возможность сотрудничества с другим автопроизводителем, чтобы сократить расходы на разработку новых моделей.

Напомним, Nissan 370Z выпускается с 2009 года, а Nissan GT-R находится на конвейере с 2007 года. За это время автомобили претерпели несколько обновлений, но еще ни разу не сменили поколение.

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