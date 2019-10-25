Воронежскую гордуму в 2020 году предлагают выбрать без партийных списков

Депутаты Воронежской гордумы могут рассмотреть законопроект об изменении устава города, согласно которому депутаты будут избираться только по мажоритарной системе вместо текущей мажоритарно-пропорциональной. Соответствующий проект внесен на рассмотрение профильной комиссии.

Согласно документу, опубликованному депутатом Артемом Рымарем, депутатов предлагается избирать по двухмандатным избирательным округам сроком на пять лет. Сейчас состав гордумы сформирован большей частью из одномандатников — 24 избранника. Еще 12 депутатов избраны по спискам политических партий. Таким образом, предлагается упразднить пропорциональную систему выборов и оставить только мажоритарную.

По словам Артема Рымаря («Справедливая Россия»), поводом для изменения избирательной системы является «сложность по отзыву депутата, выбранного по списку», а также тот факт, что мажоритарные депутаты «будут ближе к избирателям». Спикер Владимир Ходырев не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”. Председатель региональной ячейки «Единой России» Владимир Нетесов также был недоступен для комментариев.

По словам источника “Ъ-Черноземье”, знакомого с ситуацией, законопроект едва ли получит одобрение профильной комиссии. Более того, он может быть снят до ее заседания. В пресс-службе мэрии пояснили, что администрация города не разрабатывала и не вносила на рассмотрение думы этот проект решения.

Андрей Прах