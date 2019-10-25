На модернизацию теплосетевого комплекса Самарской области требуется 50 млрд рублей

ПАО «Т Плюс» и министерство энергетики и ЖКХ Самарской области подготовили инвестиционную программу развития теплосетевого комплекса Самары, Тольятти и Новокуйбышевска до 2034 года, сообщает пресс-служба «Т Плюс».

«Программа предусматривает комплексную перекладку более 1400 км теплосетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Реализация этих планов позволит привести комплекс теплоснабжения к нормативному уровню надежности»,— сказано в сообщении.

Согласно документу, необходимая сумма вложений в теплосетевой комплекс региона в течение 15 лет составляет почти 50 млрд руб. В основном, средства нужны на замену муниципальных и бесхозяйных сетей, износ которых превышает 70%.

Привлечь финансирование на исполнение инвестиционной программы возможно путем перехода на новую модель рынка тепла по методу «альтернативной котельной». Такая модель рынка применяется уже в ряде регионов страны.

Сабрина Самедова