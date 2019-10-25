Вето мэра на решение депутатов о полетах бизнес-классом все-таки будет

Мэр Владимир Панов вправе отклонить нормативный правовой акт, принятый городской думой.

Соответствующие нормы изложены в ст. 51 ч.2 Устава Нижнего Новгорода.

Таким образом, председатель гордумы Дмитрий Барыкин все-таки должен подписать скандальное решение депутатов, проголосовавших за положение, разрешающее им получать денежную компенсацию из муниципального бюджета за перелеты бизнес-классом, проезд вагоном СВ, а также за аренду жилья и за визы при командировках за границу. Владимир Панов уже заявил, что не подпишет данный нормативный правовой акт, поскольку это «решение городской думы не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города». Таким образом, мэр может либо вернуть скандальное решение на повторное рассмотрение без изменений, и тогда депутатам придется преодолевать вето двумя третями голосов от списочного состава, либо внести предложения об изменении текста документа.

В ответе, полученном «КоммерсантъFM Нижний Новгород» от пресс-службы мэрии, содержится также ссылка на п.13 ст.35 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131, содержащего те же положения, которые отражены в ст. 51 Устава Нижнего Новгорода.