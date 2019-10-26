Овощная яма

Основной владелец производителя картофеля в Пермском крае ООО «Беляевка» Сергей Рогов вышел из числа акционеров. Собственник винит в проблемах предприятия региональные власти, которые не компенсировали потерю урожая из-за непогоды. Бывшие представители минсельхоза считают, что производитель сам допускал ошибки в управлении активом и не страховал урожай.



Один из крупных производителей картофеля в Пермском крае — ООО «Беляевка» (ТМ «Антошкино») изменило структуру собственников. По данным «СПАРК-Интерфакс», общество на 72,22% принадлежит московскому ООО «Талица», еще 27,88% находится на балансе самого общества. При этом владелец 99,88% «Талицы» Сергей Рогов продал долю и обратил ее в капитал общества. Информацию об этом “Ъ-Прикамье” подтвердил сам господин Рогов.

Напомним, «Беляевка» расположена в Оханском районе. В 2009 году участвовала в проекте «Покупай пермское» прежнего губернатора Олега Чиркунова. Проблемы у предприятия начались в 2016 году. Компания спустя год безуспешно попыталась через иск к правительству Пермского края взыскать компенсацию за гибель урожая в сумме 100,137 млн руб. «Беляевка» — не единственный сельхозпроизводитель, оставшийся после засушливого лета 2016 года без компенсации. Не получил ее и агрохолдинг «Ашатли», однако его руководство видит в этом собственную вину — урожай не был застрахован. По информации “Ъ-Прикамье” от источника в минсельхозе, ООО «Беляевка» также не застраховало урожай в 2016 году.

В последние годы финансовое положение «Беляевки» было нестабильным. Так, в 2015 году выручка составляла 91,7 млн руб. при убытке в 44,4 млн руб. В 2016 году выручка составила 30,2 млн руб. при убытке в 10 млн руб., в 2017 году при выручке в 17 млн руб. убыток составил 26,7 млн руб. Показатели 2018 года в «СПАРК-Интерфакс» не раскрыты.

«Проект, к сожалению, закончен. Три из четырех лет был неурожай. Федеральный минсельхоз признавал сельхозпроизводителям обоснование затрат, тогда как краевой принял решение не платить. После этого мы получили недовыручку, убытки, потеряли оборотные средства. Поэтому судьба „Беляевки“ была предрешена»,— пояснил “Ъ-Прикамье” бывший совладелец Сергей Рогов. Он добавил, что часть имущества уже распродана из-за скопившихся долгов.

Отметим, что, по данным «СПАРК-Интерфакс», индивидуальный предприниматель Виктор Заковырин сообщил на федресурсе о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Беляевка» банкротом. Размер требования к должнику составляет 6,5 млн руб. Задолженность подтверждена решением Арбитражного суда Пермского края от 9 апреля 2018 года, постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2018 года.

При этом эксперты уверены, что риски бизнеса в данной сфере не всегда несет государство.

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Александр Козюков также напомнил о том, что «Беляевка» не страховала урожай. «Компания закрывается не по вине минсельхоза, а по ее собственной. Если есть потеря урожая, почему его не страховали? Другие производители в Пермском крае при тех же погодных условиях не банкротятся. Это проблема не дождей, а, возможно, технологических нарушений. И начались они еще до 2017 года, а уже после этого „Беляевка“ начала сокращать площади»,— пояснил господин Козюков. Он отметил, что государство берет на себя риски сельхозпроизводителей при ряде условий: объявлении чрезвычайной ситуации, страховании урожая, выполнении производителем всей технологической цепочки. «Если есть нарушения, почему государство должно бесхозяйственность поощрять? Это попытка переложить ответственность»,— добавил господин Козюков.

Другой экс-министр отрасли, Иван Огородов, считает, что в закрытии «Беляевки» роль сыграли три фактора. «Да, проблемы начались после засухи в 2010 году, в 2014 году было переувлажнение почвы, и погода этого года, безусловно, подкосила. Но это один из факторов. Второй — управленческий: руководители несколько раз менялись. Третий фактор — конъюнктурный. Цены на картофель последние шесть-семь лет не меняются, тогда как на ГСМ, удобрения и прочее — растут. Непонятно, за счет чего можно развиваться»,— пояснил эксперт.

Вячеслав Суханов, Юлия Сырова