Пахать на генном уровне

Джонатан Браун Фото: ООО "Сингента"

Российское сельское хозяйство – одна из самых динамичных развивающихся отраслей экономики. Таков вывод еще год назад сделали журналисты шведского журнала Lantbrukets Affarstidnibg после того, как Россия стала в 2018 году крупнейшим мировым экспортером пшеницы (44 миллиона тонн), заняла второе место по производству зерновых и семян подсолнечника, третье – по молоку и картофелю и пятое –по яйцам и куриному мясу. Сегодня Россия – мировой лидер по производству ржи, овса, ячменя, сахарной свёклы, подсолнечника и гречихи. Шведы подсчитали: за пять лет российские производство и экспорт сельхозпродукции выросли на 20%.

Секрет успеха – контрсанкции, девальвация рубля и, конечно, господдержка. Плюс дарованные природой возможности: Россия обладает десятой частью всех пахотных земель мира. Но таким богатством еще надо уметь воспользоваться! Распад СССР и неопределенность 1990-х годов способствовали тому, что изрядная доля сельхозугодий не возделывалась долгие годы и только в 2017-м впервые за 15 лет площадь посевных земель превысила планку в 80 млн гектаров. Изрядную помощь в восстановлении былой сельхозмощи сыграли средства, выделяемые государством в рамках целого ряда федеральных программ, но, прежде всего, программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы. Только на проект «Экспорт продукции АПК» правительство дополнительно планирует выделить 406,8 млрд рублей в 2019—2024 годах. С учётом этих денег ежегодная поддержка агросектора с 2019 года превысит 300 млрд рублей, из которых минимум 13% пойдет на поддержку поставок продуктов за рубеж.

Сегодня сельским хозяйством в России стало выгодно заниматься. Если еще 8 лет назад рентабельность в этом секторе экономики была ниже 12 процентов, то уже 4 года назад она достигла отметки в 20 процентов и продолжает увеличиваться. Число отечественных агрохолдингов растет, как грибы после дождя, и уже превысило сотню. Это важно, потому что крупные игроки могут позволить себе инвестировать не только в само производство, но и в его интенсификацию: приобретать самые современные средства защиты растений, высокопродуктивные гибриды, передовую технику и, главное, менеджеров, способных запустить такие технологии. Впрочем, для выполнения поставленной Владимиром Путиным задачи удвоения экспорта сельхозпродукции имеющихся мощностей, средств и технических возможностей мало.

Требуются самые передовые технологии. Прежде всего, в сфере селекции. Еще точнее, по словам руководителя комитета по средствам защиты растений Ассоциации европейского бизнеса Джонатана Брауна, в области редактирования генома. «Это одна из самых мощных технологий XXI века, которая может повысить конкурентоспособность российского сельского хозяйства на мировой арене в конкуренции с США и странами Латинской Америки», - пояснил он. – «Эта технология могла бы быть применима в производстве сои и усилить экспортные возможности России в китайском направлении. В сегменте средств защиты растений большое будущее у инновационного механизма действия фунгицидов на патогены — SDHI (ингибитор сукцинатдегидрогеназы). После нанесения фунгициды с таким механизмом действия накапливаются в восковом слое листа, из которого постепенно равномерно распределяются по поверхности и внутренним клеткам растения, воздействуя на споры и гифы грибов на любом этапе развития, лишая их энергии для выживания (механизм SDHI). В основном, такие фунгициды применяются для защиты зерновых и специальных культур».

Прорыв в сфере генетики растений произошел в последние годы и был мотивирован необходимостью разработать такие методы и технологии, которые бы позволили к 2050 году накормить 9,8 миллиардов человек, которые, по оценкам специалистов, будут к тому времени населять планету. Это на 2 миллиарда больше, чем сегодня. При том, что прирост урожая на данный момент повсеместно отстает от прироста населения. Как сделать так, чтобы первое опережало второе, при этом не навредив экологии?

Шесть лет назад ответ на этот вопрос был дан – CRISPR-Cas9. Так называется естественная адаптивная иммунная система, которую бактерии используют для защиты от вирусов. И благодаря ей то, на что природе требовалось 400 тысяч лет, человечеству сегодня нужен год и из дикого растения можно получить садовое с куда более высокой урожайностью. Не даром Билл Гейтс назвал редактирование генома – одной из самых мощных технологий XXI века.

Развитие отечественной селекции с использованием зарубежных материалов и техник позволило бы быстро сократить разрыв в технологиях. Но пока отечественные агрохолдинги предпочитают закупать готовы материалы на Западе. Зависимость российских производителей от зарубежного семенного материала по сахарной свекле, кукурузе и подсолнечнику доходит уже до 90 – 95 процентов. А нужны собственные разработки и не только по семенам...

Антон Басов: Директор по развитию производства в Восточной и Центральной Европе Фото: Corteva Agriscience

По словам директора по развитию производства в Восточной и Центральной Европе компании Corteva Agriscience Антона Басова, например, для растениеводства критичны принципиально новые средства защиты растений на основе новых классов действующих веществ (патогены и вредители адоптируются к имеющимся средствам). «Тренд на ужесточение требований к экологичности препаратов очевиден и понятен, но путем закрытия внутреннего рынка не всегда приводит к желаемым результатам», - подчеркнул он. – «Можно создавать барьеры для импорта, вынуждая международные корпорации локализоваться или уйти с рынка, но, как показывает мировой опыт, в долгосрочном плане это приводит к потере темпов развития. Достаточно вспомнить неудачную попытку США такими мерами выиграть конкуренцию у японских автопроизводителей».

Как пояснил г-н Браун, «существующая система регулирования не позволяет глобальным игрокам разрабатывать продукты специально для российских почвенно-климатических условий». Запрещены в России и предрегистрационные испытания. Разработчики той или иной формуляции могут только предполагать, что технология сработает именно так, как от нее ожидают. По словам Брауна, во многих странах «можно поэкспериментировать, провести различные тесты и только потом заявить доработанный (идеальный) продукт на регистрацию, а в России такое невозможно». Это является ограничивающим фактором, не позволяющим создавать продукты исключительно под российские условия. Да и процесс регистрации средств защиты растений в России занимает очень много времени. Точнее, от 4 до 5 лет, тогда как на Западе все происходит в два раза быстрее – за 2 – 3 года.

Как известно, конкуренция – двигатель бизнеса, гарант качества и справедливой цены продукта. Чтобы она обострилась в России к взаимному удовольствию и производителей, и поставщиков, и потребителей, требуется создать равные условия для работы отечественных и международных компаний на внутреннем рынке. Ну а чтобы международные компании стремились к локализации производства, необходимо устранять регулятивные барьеры. Например, для развития производства СЗР начать можно всего с двух мер: перестать требовать регистрации от производителей препаратов, идущих на экспорт, и упростить требования, например, по разработке токсикологических нормативов (ПДК), если соответствующее производство уже разрешено в ЕС или США.

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