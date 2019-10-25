Профессионалы ландшафтной отрасли, специалисты по благоустройству и формированию городской среды объединятся в гильдию при Московской торгово-промышленной палате. Среди целей объединения: внедрение стандартов работы в индустрии и повышение качества услуг, консолидация отрасли, повышение эффективности деятельности предприятий в отрасли и другие. Учредительное собрание гильдии уже состоялось, окончательное решение о создании объединения примет правление МТПП. Возглавить гильдию может Каринэ Лазарева — президент фестиваля Moscow Flower Show, вице-президент профильной профессиональной ассоциации, ранее – заместитель директора парка «Зарядье».

Чистая прибыль Visa по итогам финансового года увеличилась на 17% и составила $12 млрд, следует из отчетности корпорации. Выручка выросла на 11% — до $23 млрд. Рост чистой и скорректированной прибыли на акцию составил 13% и 21% соответственно.

Промсвязьбанк разрабатывает идею создания отдельного бюро кредитных историй для военных и представителей правоохранительных органов, сообщил глава департамента стратегии и проектов развития банка Борис Ярышевский. По его словам, владеть таким БКИ будут только российские акционеры, в отличие от действующих кредитных бюро. Это необходимо, чтобы сохранить персональные данные.

Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» вышел на второе место в мире по размеру автопарка, заявил гендиректор группы «Яндекс» Аркадий Волож. Его слова приводятся в финансовой отчетности за третий квартал текущего года. В компании уточнили, что сейчас автопарк сервиса насчитывает 16,5 тыс. автомобилей.