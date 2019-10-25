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В Краснодаре откроют четыре новых платных муниципальных парковки

Власти кубанской столицы заявили об открытии в декабре этого года на территории города четырех новых платных муниципальных парковок. Они появятся на улице Новокузнечкая между Леваневского и Базовской, по шоссе Нефтяников на участке от Офицерской до Лузана, по переулку Курганному на участке между Коммунаров и Красной, а также по улице Леваневского на участке от Промышленной до тупика.

Как сообщают в мэрии, стоимость муниципальных парковок составит 30 руб. в час. Всего с 2014 года в Краснодаре обустроили 227 муниципальных платных парковок на 7280 машиномест.

Василий Хитрых


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