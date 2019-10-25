В Ростовской области объем платных услуг увеличился на 1,8%

В январе—сентябре 2019 года объем платных услуг, оказанных населению Ростовской области, составил более 179 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 1,8% выше соответствующего периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

В структуре общего объема платных услуг населению значительную долю составили жилищно-коммунальные услуги (27,6%), услуги связи (14,4%) и транспортные услуги (12,2%). «Из общего объема платных услуг отдельно выделяется бытовое обслуживание. В январе—сентябре 2019 года бытовые услуги населению были оказаны на 35,8 млрд руб, что на 6,5% выше января—августа 2018 года», — отмечается в сообщении.

Наибольший удельный вес в структуре объема бытовых услуг заняли услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (37,4%), ремонту и строительству жилья и других построек (26,9%), услуги парикмахерских (13,1%).

Кристина Федичкина