Первый резидент появится в ТОСЭР «Глазов» в Удмуртии

Правительство Удмуртии одобрило заявку первого резидента ТОСЭР «Глазов». Им станет ООО «Завод Магнитных Систем», сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как рассказал на совещании руководитель компании Олег Сосунов, в проект планируется вложить 59,6 млн руб., будет создано 31 рабочее место. Сроки реализации проекта — с 2019 по 2028 год.

«Планируется производить магнитные фиксаторы и блоки для ЖБИ, магнитные сепараторы, поисковые магниты и оказывать услуги по металлообработке. Ожидается, что при выходе производства на проектную мощность в 2027 году ежемесячный выпуск достигнет 9,4 млн руб. География поставок — Россия и страны таможенного союза, есть потребители в Удмуртии, в частности в Глазове»,— прокомментировал господин Сосунов.

Кроме того, комиссия одобрила заявку ООО «Объединенная цветочная компания» на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул».

Как рассказала представитель компании Наталья Фофанова, в проект по организации цветочного производства планируется инвестировать 1,5 млрд руб. и создать 157 рабочих мест. Срок реализации — с 2020 по 2025 год. «Инвестиционный проект предполагает создание современного тепличного комплекса для выращивания цветов. Объем теплицы в 6 га позволит выращивать до 14 млн цветов в год. Основным видом продукции станут различные сорта роз»,— добавила госпожа Фофанова.

Компания стала девятым резидентом ТОСЭР «Сарапул».